Игрок "Карпат" забил эффектный гол в чемпионате Аргентины: видео

Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль, арендованный аргентинским "Ривер Плейтом" у "Карпат", начинает демонстрировать свой талант в поединках за резервную команду "миллионеров".

В недавнем бою дубля "Ривер Плейт" против "Аргентино де Мерло" Карраскаль отличился красивым голом.

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Колумбиец первым касанием обработал передачу с фланга, а вторым эффектно перебросил голкипера соперников.

#Reserva



️ El primero de River: buena escapada de López por la derecha, toque al medio y... ¡Carrascal! pic.twitter.com/zFyTv07ciO — River Plate (@CARPoficial) 19 апреля 2019 г.

Сейчас тренерский штаб "Ривер Плейт" предпочитает использовать Карраскаля в матчах резервистов. За первую команду колумбиец пока провел лишь 2 матча в рамках чемпионата Аргентины, а не отметившись результативными действиями.

Стоит отметить, что переход Карраскаль стал не первой потерей "Карпат" в зимнее трансферное окно сезона 2018/19. Перед тем "зелено-белые" продали полузащитника Кристиана Эрбеса в парагвайский клуб "Насьональ", затем защитника Ореста Лебеденко в испанский "Луго".

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