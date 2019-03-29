Игрок "Манчестер Юнайтед" взорвал сеть забавным фото с новым тренером

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Джесси Лингард
Джесси Лингард / Фото из открытых источников

Полузащитник "красных дьяволов" Джесси Лингард опубликовал в Instagram шуточную фотографию с новоиспеченным главным тренером "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннаром Сульшером.

Игрок обработал фотографию автомобиля, который едет вдоль прямого шоссе, с помощью графического редактора. Лингард заменил лица водителя и пассажира, добавив Сульшера и себя.

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"Отличное настроение, я никогда не сомневался. Поздравляю, босс", – написал Джесси.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOOD! Never in doubt, congratulations boss #oleatthewheel

Публикация от JLingz (@jesselingard)

Спорт 24 писал, что 28 марта норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер официально назначен главным тренером футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Контракт специалиста с "Манчестер Юнайтед" рассчитан на три года.

Сульшер возглавил "красных дьяволов" в декабре, заменив португальца Жозе Моуринью.

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Теги: Спорт Манчестер Юнайтед Футбол
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