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Игрок "Мариуполя" извинился за удар по баннеру с флагом Украины в матче с "Днепром-1"

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Защитник "Мариуполя" Сергей Чоботенко принес извинения за удар по баннеру с украинским флагом в матче 22-го тура УПЛ против "Днепра-1".

Главный арбитр встречи Евгений Арановский в этой встречи удалил троих игроков азовского клуба.

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Хочу извиниться перед всеми, кого обидел в эпизоде со своим удалением, ударив баннер с изображением флага Украины. На эмоциях я не увидел, что изображено на баннере. У меня не было мысли сделать это специально.

Я уважаю флаг Украины. С большой любовью отношусь к нашей стране и народу. Прошу всех меня понять и больше не спекулировать на этой теме,
– сказал Чоботенко.

Интересно, что после матча главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич заявил, что арбитр отработал на отлично. Что мы можем – только пожать руки.

Видео эпизода

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт ФК Мариуполь
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