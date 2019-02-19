Игрок НБА Михайлюк поддержал сборную Украины перед важным матчем с Черногорией

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк

Украинский свингмен "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк поддержал игроков сборной Украины накануне заключительных матчей квалификации чемпионата мира-2019 против Черногории и Словении.

К слову, сам Михайлюк не поможет команде в предстоящих поединках из-за контракта с клубом НБА "Детройт".

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Ребята, не смотря на то, что я не с вами, я всегда с Украиной. Прошу поддержать болельщиков сборной Украины. 22 февраля в игре против Черногории будет многое решаться для Украины. Пожалуйста, придите в киевский Дворец спорта поддержать команду,
– призвал Святослав.

Встреча с Черногорией состоится 22 февраля в киевском Дворце спорта, а со Словенией – 25 февраля на выезде. Чтобы сохранить шансы на путевку на чемпионат мира, украинцам необходимо победить черногорцев с минимальным преимуществом в семь очков.

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Теги: Спорт Святослав Михайлюк Баскетбол
Источник: 24 Канал
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