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Игрок НБА невероятным броском забросил мяч с центра площадки – видео

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Трей Янг / nba.com

НБА представила перечень топ-5 моментов в рамках матчей, которые состоялись 26-го января. Лучшим был признан бросок Трея Янга из "Атланты".

В конце второй четверти матча против "Вашингтона" баскетболисты "Хоукс" перехватили мяч, когда до сирены оставалось 3 секунды.

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21-летний Трей пробежал несколько метров и решил совершить дальний бросок. В баскетболе бросок с сиреной называют "баззер-биттер".

Видео броска Трея Янга

"Атланта", за которую выступает украинец Алексей Лень, победила "Вашингтон" со счетом 152:133.

Трей Янг был любимым игроком дочери Коби Брайанта – Джанны. Коби и его дочь трагически погибли в авиакатастрофе в США.

Янг вышел на матч против "Вашингтона" под 8-м номером, который в свое время использовал Брайант.

"Не могу поверить в это. Джанна побывала только на трех матчах в этом году, два раза – на моих матчах. Она сказала мне, что я ее любимый игрок", – написал Янг в твиттере.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Баскетбол NBA
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