Игрок НБА Святослав Михайлюк встретился с юными баскетболистами в Черкассах: фото и видео

Баскетболист клуба НБА "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк пришел в родной клуб, где встретился с детьми, которые занимаются баскетболом в школе "Черкасских обезьян".

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Прежде всего Михайлюк провел тренировку с молодыми воспитанниками клубной школы – Черкасские обезьяны-08. Эту команду тренирует, как и прежнюю его юношескую, Максим Михельсон. Свят на тренировке был в роли мотивационного ассистента тренерского штаба. Много общался с ребятами, проверял их умения и отвечал на вопросы. 10-летним ребятам первыми выпала честь общаться с игроком "Детройта".

Далее настал черед представителей абсолютно всех юношеских команд клуба. Сегодня их в "Черкасских обезьян" 12. Сначала Михайлюк рассказал о своем детском увлечении – баскетболе, которое переросло в его смысл жизни, после этого несколько мотивационных реплик от игрока НБА. Дети ответили градом вопросов. Переезд из Лос-Анджелеса в Детройт, тренировки, увлечения, жизнь вне баскетбола и фавориты нынешнего сезона НБА – такими были главные темы вопросов.

Интересно, что самым сильным игроком современности Михайлюк назвал не ЛеБрона Джеймса, с которым играл в "Лейкерс", а Кевина Дюранта.

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После серии вопросов "Черкасские Обезьяны" устроили автограф и фотосессию Святослава Михайлюка.

Святослав Михайлюк в родных Черкассах пробудет до 14 мая. Уже ночью, со среды на четверг, защитник сборной Украины отправится в США готовиться к Летней лиге и новому сезону НБА.