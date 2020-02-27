24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Игрок НБА выполнил данк с разворотом на 360 градусов: видео

- Читати новину українською
Аарон Гордон / newsit.gr

В Национальной баскетбольной ассоциации сыграли очередные матчи регулярного чемпионата. Форвард "Орландо" Аарон Гордон во время матча с "Атлантой" выполнил яркий данк.

Форвард "Орландо" Аарон Гордон в 3-й четверти матча с "Атлантой" выполнил данк с разворотом на 360 градусов.

"Мэджик" победил "Атланту" – 130:120.

Видео невероятного данка

Интересные факты о Аароне Гордоне

  • Гордон – сын бывшей звезды баскетбола штата Сан-Диего Эда Гордона.
  • Один год в баскетбольном колледже в университете Аризоны, прежде чем его выбрали "волшебники" с четвертым общим выбором в проекте НБА 2014 года.
  • В 2016 году он был участником памятного конкурса "Slam Dunk", в котором проиграл.
  • Гордон вывел команду США к золотой медали чемпионата ФИБА Америки до 16 лет.
  • Он продолжал зарабатывать награды MVP, приводя США к золотой медали на Чемпионате мира по баскетболу до 19 лет в Праге.
  • Также был назначен в национальную команду США по развитию 2011-12 годов и принимал участие в мини-лагере национальной сборной команды США по баскетболу 2010 года.

Видеообзор матча смотрите видео:

 

Картинки-поздравления с Днем Ангела: праздничная подборка
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Баскетбол NBA
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 10:28 Красивые и талантливые: привлекательные украинские футзалистки – фото
Софія Кулай
26 февраля 20:01 Стартовала перепродажа билетов на Евро-2020: цена и где купить
Михайло Гема
26 февраля 16:10 Угроза отмены Евро-2020 из-за коронавируса: все, что следует знать
Ігор Саджениця
26 февраля 15:30 Хочу побить мировой рекорд, – эксклюзивное интервью с легкоатлеткой Ярославой Магучих
Станіслав Безушко
26 февраля 13:15 Лигу чемпионов могут кардинально изменить: шансы для "Динамо" и "Шахтера"
Ігор Саджениця
Новости
Больше новостей
Залиште відгук