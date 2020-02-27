Игрок НБА выполнил данк с разворотом на 360 градусов: видео
В Национальной баскетбольной ассоциации сыграли очередные матчи регулярного чемпионата. Форвард "Орландо" Аарон Гордон во время матча с "Атлантой" выполнил яркий данк.
Форвард "Орландо" Аарон Гордон в 3-й четверти матча с "Атлантой" выполнил данк с разворотом на 360 градусов.
"Мэджик" победил "Атланту" – 130:120.
Видео невероятного данка
Интересные факты о Аароне Гордоне
- Гордон – сын бывшей звезды баскетбола штата Сан-Диего Эда Гордона.
- Один год в баскетбольном колледже в университете Аризоны, прежде чем его выбрали "волшебники" с четвертым общим выбором в проекте НБА 2014 года.
- В 2016 году он был участником памятного конкурса "Slam Dunk", в котором проиграл.
- Гордон вывел команду США к золотой медали чемпионата ФИБА Америки до 16 лет.
- Он продолжал зарабатывать награды MVP, приводя США к золотой медали на Чемпионате мира по баскетболу до 19 лет в Праге.
- Также был назначен в национальную команду США по развитию 2011-12 годов и принимал участие в мини-лагере национальной сборной команды США по баскетболу 2010 года.
Видеообзор матча смотрите видео:
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