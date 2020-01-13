Игрок НХЛ дважды сбил соперника после чего получил ряд жестких зуботычин: видео

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Калгари" и "Эдмонтоном", который состоялся 12 января, произошла жесткая драка. Участниками драки стали Мэттью Ткачук и Зак Кессиян.

На 19-й минуте второго периода нападающий "Ойлерз" Зак Кессиан второй раз за матч попал под силовой прием форварда "Флэймз" Мэттью Ткачука.

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В результате Кессиан не выдержал и набросился на соперника с кулаками.

По итогам инцидента форвард "Эдмонтона" получил двойной малый штраф и 10-минутный дисциплинарный штраф.

Видео драки на матче НХЛ

После матча Зак Кессиан прокомментировал драку с форвардом "Флэймз" Мэттью Ткачуком.

"Это просто сопляк, который еще должен понять этот аспект игры. Печально, ведь он достаточно хороший игрок. Но на льду он трус, если честно. Он не хотел драться со мной два года назад. Говорил, что я игрок четвертого звена. Сейчас у меня 13 голов. Какие оправдания теперь? Понимаете, о чем я?", – написал Кессиан в Твиттере.

Kassian gold as well: "All in all, he’s just a young punk that has to figure that aspect out in the game. It’s sad because he’s a pretty good player but he’s a pussy, to be honest. Straight up. That’s the definition of it..." (contd) — Eric Francis (@EricFrancis) 12 января 2020 г.

Поединок завершился победой "Калгари" со счетом 4:3.