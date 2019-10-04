Игрок сборной Нигерии и призер Олимпиады Айзек Промис умер в возрасте 31 года

Нигерийский футболист Айзер Промис умер на 32 году жизни. Причины внезапной смерти футболиста не называют.

Айзек Промис известен тем, что выступал за сборную Нигерии на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Он был капитаном команды. Тогда она дошла до финала, где уступила сборной Аргентины, за которую выступали Лео Месси, Анхель Ди Мария и другие аргентинские звезды. Поэтому он получил только серебряные медали.

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We are sad to hear of the sudden demise of former @NGSuperEagles forward, Isaac Promise. Promise was captain of the Beijing Olympics’ Eagles squad that won silver. Our thoughts and prayers are with his family at this time. May his soul Rest In Peace, Amen. pic.twitter.com/R7o5rLVdTr — The NFF (@thenff) October 3, 2019

А профессиональная клубная карьера у игрока не заладилась. Он находился на просмотре в "Манчестер Юнайтед", однако не подошел клубу. После чего отправился в чемпионат Турции, где выступал за "Генченберлиги", "Трабзонспор" и "Антальяспор". Были и другие менее известные клубы. Последней командой, за которую выступал Айзек Промис, была американская "Болд".

Причины смерти 32-летнего футболиста пока не называют.