Игрок сборной Нигерии и призер Олимпиады Айзек Промис умер в возрасте 31 года

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Айзек Промис умер
Айзек Промис умер

Нигерийский футболист Айзер Промис умер на 32 году жизни. Причины внезапной смерти футболиста не называют.

Айзек Промис известен тем, что выступал за сборную Нигерии на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Он был капитаном команды. Тогда она дошла до финала, где уступила сборной Аргентины, за которую выступали Лео Месси, Анхель Ди Мария и другие аргентинские звезды. Поэтому он получил только серебряные медали.

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А профессиональная клубная карьера у игрока не заладилась. Он находился на просмотре в "Манчестер Юнайтед", однако не подошел клубу. После чего отправился в чемпионат Турции, где выступал за "Генченберлиги", "Трабзонспор" и "Антальяспор". Были и другие менее известные клубы. Последней командой, за которую выступал Айзек Промис, была американская "Болд".

Причины смерти 32-летнего футболиста пока не называют.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Потери Новости Спорта Спорт Футбол
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