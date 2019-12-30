Игрок сборной России по мини-футболу Погорелов погиб в ДТП в центре Москвы: видео аварии

Игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов разбился насмерть в центре Москвы.

ДТП произошло рано утром 29 декабря. Футболист на автомобиле BMW по неустановленной причине выехал в сторону встречной полосы и допустил лобовое столкновение с такси Toyota Camry. Затем машина отлетела и врезалась в еще два автомобиля, пишет агентство городских новостей "Москва".

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В результате аварии 32-летний Погорелов погиб, также пострадали водитель и пассажир такси, их госпитализировали.

Видео момента аварии, в которой погиб Кирилл Погорелов

Погорелов в 2008 году в составе сборной России стал победителем первого чемпионата Европы по мини-футболу среди молодежных команд. Также сыграл и за взрослую сборную России по мини-футболу в нескольких товарищеских матчах.