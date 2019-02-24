Игрок сборной Украины дебютировал в чемпионате Испании и получил одну из худших оценок

4 Читати новину українською
Василий Кравец
Василий Кравец / twitter.com/cdleganes

В матче 25-го тура чемпионата Испании (Примеры) "Леганес" Андрея Лунина и Василия Кравца на своем поле принимал "Валенсию". В этом матча дебютировал Василий Кравец.

Защитник сборной Украины появился в стартовом составе хозяев, и это стало его дебютом в Примере.

Читайте также: "Барселона" без проблем обыграла клуб украинца Лунина и Кравца: видео

Кравец сыграл 65 минут, получил желтую карточку, а сам матч закончился ничьей — 1:1.

Портал Whoscored оценил игру Василий в 6,4 балла. Хуже результат только у вратаря Ивана Куэльяра (6.0) и защитника Унаи Бустинса (6.0).

Андрей Лунин провел поединок в запасе.

С момента своего январского перехода из "Луго" в "Леганес" Василий Кравец провел в составе новой команды два поединка. Сейчас, имея в активе 30 очков, "Леганес" занимает двенадцатое место в турнирной таблице.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Украинцы, вы ипанулись: реакция соцсетей на победу Maruv в нацотборе на Евровидение-2019
сегодня
4009
Теги: Василий Кравец Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Брата Нурмагомедова грубо нокаутировали коленом: видео
сегодня 15:02 Брата Нурмагомедова грубо нокаутировали коленом: видео
65
Лень провалил игру против "Финикса", Михайлюк не помог "Детройту" победить "Майами": видео
сегодня 13:20 Лень провалил игру против "Финикса", Михайлюк не помог "Детройту" победить "Майами": видео
13
"Черноморец" неожиданно победил "Львов": видео
23 февраля 18:57 "Черноморец" неожиданно победил "Львов": видео
141
Два пенальти позволили "Мариуполю" победить "Олимпик": видео
23 февраля 15:59 Два пенальти позволили "Мариуполю" победить "Олимпик": видео
82
Одноклубник Зинченко стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов: видео
23 февраля 10:23 Одноклубник Зинченко стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов: видео
64
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук