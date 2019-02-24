Игрок сборной Украины дебютировал в чемпионате Испании и получил одну из худших оценок

В матче 25-го тура чемпионата Испании (Примеры) "Леганес" Андрея Лунина и Василия Кравца на своем поле принимал "Валенсию". В этом матча дебютировал Василий Кравец.

Защитник сборной Украины появился в стартовом составе хозяев, и это стало его дебютом в Примере.

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Кравец сыграл 65 минут, получил желтую карточку, а сам матч закончился ничьей — 1:1.

Портал Whoscored оценил игру Василий в 6,4 балла. Хуже результат только у вратаря Ивана Куэльяра (6.0) и защитника Унаи Бустинса (6.0).

Андрей Лунин провел поединок в запасе.

С момента своего январского перехода из "Луго" в "Леганес" Василий Кравец провел в составе новой команды два поединка. Сейчас, имея в активе 30 очков, "Леганес" занимает двенадцатое место в турнирной таблице.

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