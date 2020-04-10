Игрок сборной Украины готов сменить гражданство

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк может получить гражданство США. Михайлюк выступает в США за клуб НБА "Детройт Пистонс".

Михайлюк сказал, что согласится принять гражданство США, если останется жить в стране.

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"Возможно, получу гражданство США. Если останусь здесь жить, то почему бы и нет", – цитирует Михайлюка Tribuna.com с ссылкой на инстаграм Максима Михельсона.

Что известно о карьере Михайлюка в сборной Украины

Святослав начал выступать за сборную Украины в 2013 году. Михайлюк принял участие в чемпионате Европы по баскетболу среди игроков до 16 лет.

На турнире баскетболист набирал по 25,2 очка за игру и делал 8 подборов. В итоге, он был включен в сборную всех звезд турнира.

В 2014 году Михайлюк в составе основной сборной Украины выступил на чемпионате мира по баскетболу в Испании.

В 2016 году Михайлюк выступал за молодежную сборную Украины на чемпионате мира в Хельсинки. На турнире Святослав стал самым результативным игроком команды, набирая в среднем за игру по 14,9 очка.

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