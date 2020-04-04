Игрок сборной Украины, который одолел коронавирус, пообщается с болельщиками: дата и время
Форвард национальной сборной Украины по баскетболу и испанской "Фуэнлабрады" Вячеслав Бобров пообщается с болельщиками.
Вячеслав Бобров расскажет о борьбе и выздоровлении от коронавируса.
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Общение состоится в воскресенье, 5 апреля, на странице Федерации баскетбола Украины в сети Instagram. Начало в 14:00.
Про свой положительный тест сам баскетболист сообщил 27 марта в инстаграме. Уже 1 апреля Бобров одолел недуг. Об этом сообщила главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко.
- С началом карантина в Испании "Фуэнлабрада" отпустила своих игроков домой, в том числе и Боброва.
- В текущем сезоне Лиги АСВ украинец сыграл в 21 матче, в среднем за игру набирая по 7,1 очка и делая 3,2 подбора.
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