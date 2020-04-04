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Игрок сборной Украины, который одолел коронавирус, пообщается с болельщиками: дата и время

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Вячеслав Бобров / ФБУ

Форвард национальной сборной Украины по баскетболу и испанской "Фуэнлабрады" Вячеслав Бобров пообщается с болельщиками.

Вячеслав Бобров расскажет о борьбе и выздоровлении от коронавируса.

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Общение состоится в воскресенье, 5 апреля, на странице Федерации баскетбола Украины в сети Instagram. Начало в 14:00.

Про свой положительный тест сам баскетболист сообщил 27 марта в инстаграме. Уже 1 апреля Бобров одолел недуг. Об этом сообщила главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко.

  • С началом карантина в Испании "Фуэнлабрада" отпустила своих игроков домой, в том числе и Боброва.
  • В текущем сезоне Лиги АСВ украинец сыграл в 21 матче, в среднем за игру набирая по 7,1 очка и делая 3,2 подбора.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Здоровье Коронавирус COVID-19 Спорт Коронавирус в Украине Сборная Украины по баскетболу Баскетбол
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