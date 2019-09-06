Игрок сборной Украины не попал в заявку "Динамо" на матчи Лиги Европы

"Динамо" объявило заявку игроков на матчи группового этапа Лиги Европы. В этом перечне не нашлось места для защитника Виталия Миколенко.

Также вне заявки осталось еще трое игроков, которые могли бы претендовать если не на место в основе, то на замене. Это Денис Попов, Георгий Цитаишвили и Николай Шапаренко. Однако первый из них получил повреждения и пропустит матчи в сентябре.

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Но стоит заметить, что эти четверо футболистов могут еще попасть в заявку команды по так называемому "списку Б".

Что это за "список Б"?Игрока можно внести в "список Б", если он родился 1 января 1998 года или позже и имел право выступать за клуб в течении трех лет без перерыва с момента достижения 15 лет (16-летних игроков можно включить в список, если они были зарегистрированы в клубе в течении двух предыдущих сезонов).

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Стоит добавить, что в списке присутствует Карлос Самбрано. Он не готовился с командой летом, но так и не нашел себе новую команду. Поэтому "Динамо" заявило его как на чемпионат Украины, так и Лигу Европы.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко

Защитники: Сидклей, Никита Кравченко, Йосип Пиварич, Карлос Самбрано, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Миккель Дуелунд

Нападающие: Фран Соль, Жерсон Родригес, Артем Беседин.

Напомним, первый матч Лиги Европы "Динамо" проведет 19 сентября во Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" против шведского "Мальме". После этого 3 октября киевляне сыграют на выезде против швейцарского "Лугано".