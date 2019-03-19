Игрок сборной Украины по футболу впервые станет отцом: фото

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Иван Петряк
Иван Петряк / Фото из открытых источников

Жена полузащитника "Ференцвароша" и сборной Украины по футболу Ивана Петряк Юлия в скором времени подарит своему мужу первенца.

Фотографию на которой у девушки явственно виден животик, "засветил" агент футболиста Иван Пироженко.

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Иван Петряк впервые станет отцом

К слову, Иван и Юлия сыграли свадьбу в 2016 году.

Ранее в составе сборной Украины в четвертый раз стал отцом вратарь Андрей Пятов и третий – защитник Игорь Пластун.

Уже в пятницу, 22 марта, сборная Украины сыграет первый матч квалификации Евро-2020. На выезде украинцы будут противостоять сборной Португалии. А 25 марта сборная Украины на выезде сыграет против Люксембурга.

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Теги: Футбол Спорт Сборная Украины по футболу Иван Петряк
Источник: 24 Канал
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