Игрок сборной Украины по футболу впервые станет отцом: фото

Жена полузащитника "Ференцвароша" и сборной Украины по футболу Ивана Петряк Юлия в скором времени подарит своему мужу первенца.

Фотографию на которой у девушки явственно виден животик, "засветил" агент футболиста Иван Пироженко.

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Иван Петряк впервые станет отцом

К слову, Иван и Юлия сыграли свадьбу в 2016 году.

Ранее в составе сборной Украины в четвертый раз стал отцом вратарь Андрей Пятов и третий – защитник Игорь Пластун.

Уже в пятницу, 22 марта, сборная Украины сыграет первый матч квалификации Евро-2020. На выезде украинцы будут противостоять сборной Португалии. А 25 марта сборная Украины на выезде сыграет против Люксембурга.

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