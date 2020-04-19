Игрок сборной Украины поддержал досрочное завершение сезона

Игрок сборной Украины поддерживает досрочное завершение футбольного сезона в Бельгии. Роман выступает за бельгийский клуб "Гент".

Роман дал интервью изданию "Команда 1". По словам Безуса, досрочное завершение чемпионата Бельгии является логичным решением. Хотя в Бельгии рассматривали и другие варианты.

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"Мы много не общались на эту тему, но от себя могу сказать, что это было бы одно из правильных решений. Были разные варианты.

Например, сыграть один тур, который нужно до окончания первого этапа и затем распределить места в турнирной таблице, но это не логично, отдыхать, грубо говоря, около месяца, потом три недели тренироваться ради одного поединка и снова идти в отпуск", – сказал Безус .

Также, по словам Романа, был вариант, чтобы сыграть матчи плей-офф, исходя из мест команд в турнирной таблице.

"Это более приемлемое решение, но опять же, никто не знает, что будет через месяц-два. Да, можно было бы организовать мини-турнир в каком-то одном городе, который бы позволил определить клубы для попадания в еврокубки и обмена между лигами, но опять же, нужно исходить из ситуации с пандемией, какой она будет на момент восстановления соревнований", – резюмировал футболист.

Что известно о завершении сезона в Бельгии

Руководители бельгийских клубов приняли решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.

Тамошние клубы не хотят проводить матчи без зрителей.

Чемпионство могут присудить "Брюгге", за который выступает украинец Эдуард Соболь. "Гент" украинца Безуса, Пластуна и Яремчука получит серебряные награды.

Сейчас решение не принято официально.

Главной проблемой Бельгии является предостережение УЕФА. Там заявили, что не допустят клубы в еврокубки из чемпионатов, которые будут завершены досрочно.

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