Игрок сборной Украины получил красную карточку и подвел свой клуб: видео

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Николай Морозюк
Николай Морозюк / internethaber.com

Украинский футболист турецкого клуба "Ризеспор" Николай Морозюк был удален с поля в матче против "Фенербахче".

Морозюк получил две желтые карточки уже в первом тайме, и покинул поле на 42-й минуте матча.

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На 4-й минуте Морозюк принял участие в голевой атаке – навес украинца срезал в свои ворота защитник "Фенербахче" Хасан Калдирим.

 

 

Команда украинца после перерыва хоть и смогла забить, но все равно проиграла стамбульцам 3:2.

На счету Морозюка уже 6 матчей за "Ризеспор", где он выступает на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит киевскому "Динамо".

Отметим, что Николай из-за дисквалификации пропустит матч против "Кайсериспора", где выступает украинец Артем Кравец. В последней игре Артем сумел забить гол.

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Теги: Футбол Спорт
Источник: 24 Канал
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