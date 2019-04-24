Игрок сборной Украины попал в команду недели FIFA 19

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Евгений Шахов
Евгений Шахов

Украинский полузащитник греческого ПАОК Евгений Шахов попал в сборную недели в популярном футбольном симуляторе FIFA 19

Евгений Шахов забил два гола в последнем матче с ПАОК, а его команда завоевала чемпионство Греции. Впервые за 34 года.

Посмотрите, как украинские футболисты праздновали первое за 34 года чемпионство в Греции: эмоциональные видео

Благодаря этому Шахов попал в сборную недели от FIFA 19 – список 23 игроков.

Стоит добавить, что ранее в сборные недели попадали Ярмоленко, Малиновский, Яремчук и Пятов.

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Теги: Игры Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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