Игрок сборной Украины попал в команду недели FIFA 19
Украинский полузащитник греческого ПАОК Евгений Шахов попал в сборную недели в популярном футбольном симуляторе FIFA 19
Евгений Шахов забил два гола в последнем матче с ПАОК, а его команда завоевала чемпионство Греции. Впервые за 34 года.
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Благодаря этому Шахов попал в сборную недели от FIFA 19 – список 23 игроков.
Стоит добавить, что ранее в сборные недели попадали Ярмоленко, Малиновский, Яремчук и Пятов.
Источник: 24 канал
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