Игрок сборной Украины Роман Яремчук попал в команду недели FIFA 19

6 Читати новину українською
Роман Яремчук
Роман Яремчук

EA Sports представила команду недели в FIFA 19. R 23 игрокам попал и нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук

Разработчики выпустили улучшенные карты 23 игроков, наиболее ярко проявивших себя на прошлой неделе. Роман Яремчук получил карточку с рейтингом 79, что на 7 пунктов выше, чем его оригинальная. Почти все показатели футболиста увеличились на 10 баллов.

Читайте также: Почему Мораес в сборной – это не хорошо, а к его натурализации есть несколько вопросов

Роман Яремчук попал в этот перечень благодаря дублю в чемпионате Бельгии. Его же "Гент" победил на выезде "Сент Трюйдент" 0:2.

Читайте также: В Украине определили самую стильную спортсменку: какими фотографиями в Instagram делится красавица

Отметим, что только в третий раз EA Sports включает в символическую сборную недели украинца. До этого в сборные недели от FIFA 19 попадали Ярмоленко и Малиновский.

 

blog_ava
Ведущего Дмитрия Комарова подстрелили в Бразилии: что на самом деле произошло
сегодня
4962
Теги: Спорт Футбол Киберспорт
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
сегодня 18:00 Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
Михайло Гема 6
Сербский футболист едва не оторвал ногу партнеру Зинченко: жуткое видео
сегодня 15:09 Сербский футболист едва не оторвал ногу партнеру Зинченко: жуткое видео
31
Усик провел очень необычную тренировку на водоеме: захватывающее видео
сегодня 14:19 Усик провел очень необычную тренировку на водоеме: захватывающее видео
75
Коноплянка забавно потроллил Малиновского в туалете: видео
сегодня 12:43 Коноплянка забавно потроллил Малиновского в туалете: видео
84
Украинская теннисистка показала как набивает мяч и попросилась в "Динамо", ей ответил Вербич
сегодня 11:42 Украинская теннисистка показала как набивает мяч и попросилась в "Динамо", ей ответил Вербич
117
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук