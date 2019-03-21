Игрок сборной Украины Роман Яремчук попал в команду недели FIFA 19

EA Sports представила команду недели в FIFA 19. R 23 игрокам попал и нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук

Разработчики выпустили улучшенные карты 23 игроков, наиболее ярко проявивших себя на прошлой неделе. Роман Яремчук получил карточку с рейтингом 79, что на 7 пунктов выше, чем его оригинальная. Почти все показатели футболиста увеличились на 10 баллов.

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Роман Яремчук попал в этот перечень благодаря дублю в чемпионате Бельгии. Его же "Гент" победил на выезде "Сент Трюйдент" 0:2.

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Отметим, что только в третий раз EA Sports включает в символическую сборную недели украинца. До этого в сборные недели от FIFA 19 попадали Ярмоленко и Малиновский.