Игрок сборной Украины с НБА будет снова выступать за украинский клуб

Атакующий защитник национальной сборной Украины Иссуфу Санон вернулся в "Днепр". Игрок, который был выбран командой НБА "Вашингтон", сезон 2019-2020 будет выступать за украинский клуб.

Санон является воспитанником Днепра и выступал за этот клуб с 2016 по 2018 годы. В января 2018 года Санон подписал контракт с "Олимпией" из Любляны, с которой стал чемпионом Словении в том же году. 21 июня 2018 года Санон под 44-м пиком на драфте НБА выбрал клуб "Вашингтон Уизардс". И за американскую команду баскетболист не провёл ни одного официального матча в чемпионате – его оставили в Словении еще на сезон.

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Летом 2019 года Санон снова отправился в "Вашингтона", но так и не сумел убедить руководство клуба оставить его.

В 2017 году в составе сборной Украины U-18 Санон в семи матчах на чемпионате Европы набирал в среднем по 19,3 очка, 6,1 подбора, 2,4 передачи и 3,4 перехвата. В ноябре 2018 года защитник в матче со Словенией дебютировал в составе национальной сборной Украины в рамках квалификации чемпионата мира. Всего за первую команду защитник сыграл три матча, набирая в среднем по 6 очков, 0,7 подбора и 1,3 передачи за 11 минут.

Также Санон был лидером молодежной сборной Украины U-20 на недавнем чемпионате Европы-2019 (Дивизион А). В 7 матчах чемпионата Европы украинец набирал 18.9 очка, делал 5.6 подбора, 4.1 передачи и 3.0 перехвата в среднем за 31.9 минуты за игру.

В новом сезоне Санон будет играть под 30-м номером.