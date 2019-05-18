Игрок сборной Украины стал лучшим игроком тура в чемпионате Испании

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Роман Зозуля
Роман Зозуля / Фото из открытых источников

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля признан лучшим футболистом 38-го тура Сегунды.

Игра 29-летнего футболиста не остались незамеченной. По итогам голосования на сайте Ла-Лиги, Зозуля признан лучшим футболистом 38-го тура Сегунды.

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Роман Зозуля получил 44% голосов. Мигель Сифуэнтес из "Малаги" стал вторым с 30%, а ПЭП масс из "Сарагосы" - третьим с 15%.

В нынешнем сезоне Роман Зозуля принял участие в 32 матчах "Альбасете", в которых отметился 10 голами и 3 результативными передачами.

За 4 тура до конца розыгрыша "Альбасете" занимает 3 место, отставая от "Гранады", которая находится в зоне прямого попадания в Ла Лигу, на 3 очка. Следующий поединок команда украинца проведет именно против "Гранады" в понедельник, 20 мая.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Роман Зозуля
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