Игрок сборной Украины вместе с "Барселоной" выиграл первый трофей в сезоне

"Барселона" победила в первом турнире баскетбольного сезона – Лиге Каталонии. В финале турнира "блаугранас" обыграли "Андорру" со счетом 93:92.

В победном матче против "Андорры" украинец Артем Пустовой, который играет за "Барселону", набрал 4 очка.

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MVP поединка стал бывший форвард "Чикаго" и "Нью-Орлеана" Никола Миротич, на счету которого дабл-дабл (25+10 подборов).

Артем Пустовой проведет свой второй сезон в "Барселоне". В сезоне 2018/19 центровой сборной Украины сыграл 23 матча за "Барселону" в чемпионате Испании, набирая 5 очков, 2,2 подбора в среднем за 9 минут на паркете.

В прошлом сезоне каталонцы завоевали серебряные медали чемпионата Испании, в финальной серии проиграв "Реалу" (1:3 по сумме четырех матчей). В Евролиге "Барселона" вылетела на стадии 1/4 финала, уступив "Анадолу Эфес".

Следующий поединок "Барселона" сыграет против "Валенсии" 21 сентября в рамках 1/2 финала Суперкубка АСВ.