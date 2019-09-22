Игрок сборной Украины вместе с "Барселоной" вышел в финал Суперкубка Испании

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Артем Пустовой
Артем Пустовой / Фото из открытых источников

В первом полуфинале Суперкубка Испании "Барселона" обыграла "Валенсию" со счетом 71:65. Украинский центровой каталонцев Артем Пустовой не получил игрового времени.

На перерыв команды уходили при преимуществе "Валенсии" в три очка. В третьей четверти "Барселона" сделала рывок и повела +8, но позволила соперникам отыграться. В заключительной десятиминутке каталонцам все же удалось одержать победу, пишет Sport Arena.

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В финале Суперкубка Испании "Барселона" сыграет против победителя второго полуфинала, в котором играют "Реал" и "Фуэнлабрада". Финальный поединок состоится 22 сентября.

Спорт 24 писал, что на прошлой неделе Пустовой вместе с "Барселоной" выиграл первый трофей в новом сезоне. В финале Лиги Каталонии "сине-гранатовые" обыграли "Андорру" (93:92).

Артем перешел в "Барселону" летом прошлого года из "Обрадойро", заключив контракт на три сезона.

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Теги: Новости Спорта Спорт Баскетбол
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