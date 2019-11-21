Игрок сборной Украины вошел в символическую сборную отбора Евро-2020
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко попал в символическую сборную квалификации Евро-2020. Соответствующий рейтинг составил авторитетный портал Transfermarkt.
Миколенко в отборе Евро-2020 провел 7 из 8 матчей за сборную Украины. Виталий не сыграл только в домашнем матче с Литвой, который "сине-желтые" выиграли 2:0.
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На счету Миколенко один результативный пас в рамках отбора. Его футболист "Динамо" совершил в игре против Португалии, которую сборная Украины выиграла 2:1.
Символическая сборная Transfermarkt
- Мерт Гюнок (Турция)
- Виталий Миколенко (Украина)
- Тоби Алдервейрелд (Бельгия)
- Чаглар Сьоюнджю (Турция)
- Йозуа Киммих (Германия)
- Николо Барелла (Италия)
- Джорджинио Вейналдум (Нидерланды)
- Кристиан Эриксен (Дания)
- Криштиану Роналду (Португалия)
- Серж Гнабри (Германия)
- Гарри Кейн (Англия)
Отметим, что вратарь сборной Украины Андрей Пятов стал лучшим в отборе Евро-2020 по данным ресурса InStat.
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