Игрок сборной Украины вошел в символическую сборную отбора Евро-2020

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Виталий Миколенко / GETTY IMAGES

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко попал в символическую сборную квалификации Евро-2020. Соответствующий рейтинг составил авторитетный портал Transfermarkt.

Миколенко в отборе Евро-2020 провел 7 из 8 матчей за сборную Украины. Виталий не сыграл только в домашнем матче с Литвой, который "сине-желтые" выиграли 2:0.

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На счету Миколенко один результативный пас в рамках отбора. Его футболист "Динамо" совершил в игре против Португалии, которую сборная Украины выиграла 2:1.

Символическая сборная Transfermarkt

  • Мерт Гюнок (Турция)
  • Виталий Миколенко (Украина)
  • Тоби Алдервейрелд (Бельгия)
  • Чаглар Сьоюнджю (Турция)
  • Йозуа Киммих (Германия)
  • Николо Барелла (Италия)
  • Джорджинио Вейналдум (Нидерланды)
  • Кристиан Эриксен (Дания)
  • Криштиану Роналду (Португалия)
  • Серж Гнабри (Германия)
  • Гарри Кейн (Англия)

Отметим, что вратарь сборной Украины Андрей Пятов стал лучшим в отборе Евро-2020 по данным ресурса InStat.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Евро-2020 Сборная Украины по футболу Спорт Футбол
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