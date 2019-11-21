Игрок сборной Украины вошел в символическую сборную отбора Евро-2020

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко попал в символическую сборную квалификации Евро-2020. Соответствующий рейтинг составил авторитетный портал Transfermarkt.

Миколенко в отборе Евро-2020 провел 7 из 8 матчей за сборную Украины. Виталий не сыграл только в домашнем матче с Литвой, который "сине-желтые" выиграли 2:0.

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На счету Миколенко один результативный пас в рамках отбора. Его футболист "Динамо" совершил в игре против Португалии, которую сборная Украины выиграла 2:1.

Символическая сборная Transfermarkt

Мерт Гюнок (Турция)

Виталий Миколенко (Украина)

Тоби Алдервейрелд (Бельгия)

Чаглар Сьоюнджю (Турция)

Йозуа Киммих (Германия)

Николо Барелла (Италия)

Джорджинио Вейналдум (Нидерланды)

Кристиан Эриксен (Дания)

Криштиану Роналду (Португалия)

Серж Гнабри (Германия)

Гарри Кейн (Англия)

Отметим, что вратарь сборной Украины Андрей Пятов стал лучшим в отборе Евро-2020 по данным ресурса InStat.