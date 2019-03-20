Игрок сборной Украины врезала в челюсть тренеру прямо во время матча: видео

Во вторник, 19 марта, состоялся матч между киевскими IMS-НУХТ и Будстар-НПУ в рамках Высшей лиги Украины по футзалу среди женщин.

Игрок сборной Украины Анна Сидоренко ударила тренера команды-соперницы Александра Ратича.

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Сидоренко вводила мяч в игру, когда у кромки площадки прошел Ратич и помешал ей. Девушка набросилась на тренера и "заехала" ему в лицо.

Примечательно, что ранее Ратич был тренером именно команды IMS-НУХТ.

Сидоренко получила прямую красную и прекратила участие в матче на 17-й минуте. Матч же завершился победой IMS-НУХТ со счетом 3:2.

Футзалистка ударила тренера во время матча: смотрите видео

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