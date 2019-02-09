Игрок сборной Украины забил победный гол в чемпионате Турции: видео

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Артем Кравец
Артем Кравец / Фото из открытых источников

29-летний украинский нападающий "Кайсериспору" Артем Кравец принес своей команде победу над "Фенербахче" (1:0) в 21 туре чемпионата Турции по футболу.

На 87 минуте Кравец забил единственный гол в матче. Через две минуты его заменил Хюсейн Аджар.

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Для Артема Кравца данное взятие ворот стало пятым в Турции, и теперь форвард делит третье место в списке украинских бомбардиров турецкой Суперлиги с Сергеем Гусевым, который в свое время забивал столько же за "Алтай". Больше Кравца забили только Юрий Шелепницкий (9 голов) и Евгений Селезнев (15 забитых мячей).

К слову, украинец забил во втором матче подряд, ранее он отличился во встрече против "Ени Малатьяспор" (1:1).

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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