24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Игрок "Шахтера" снялся в видео в России с местными ютуб-блогерами

74 Читати новину українською
Михаил Мудрик / ФК "Шахтар"

Игрок донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик снялся в видео российских блогеров. На нем они пробивали штрафные удары.

Съемка состоялась в Москве на одном из манежей с рекламными баннерами "Спартака". Участники должны были забить штрафные удары. Проигравший должен был сменить свою прическу.

Читайте также: Советская ментальность украинского футбола: должно ли государство поддерживать этот спорт?

"У нас сегодня Россия объединяется с Украиной", – так начинается выпуск, который был опубликован 4 января 2020 года. За один день его просмотрели более, чем 800 тысяч раз.

Видео, где Мудрик пробивает штрафные удары для блогеров в Москве

 

Магнитные бури в январе 2020 года: чего ожидать
сегодня
2966
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Шахтер
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:15 Топ-10 самых ожидаемых боксерских поединков 2020 года
Андрій Тудовші 374
4 января 12:38 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 715
сегодня 14:35 Украинская чемпионка WBC Овчинникова занималась подпольными боями
Юрій Семенюк 96
2 января 17:40 Календарь главных футбольных событий в Украине в 2020 году
Ігор Саджениця 197
сегодня 11:06 "Барселона" сенсационно не победила в матче с 4 голами и удалением: видео
Юрій Семенюк 166
Новости
Больше новостей
Залиште відгук