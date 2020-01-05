Игрок "Шахтера" снялся в видео в России с местными ютуб-блогерами

Игрок донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик снялся в видео российских блогеров. На нем они пробивали штрафные удары.

Съемка состоялась в Москве на одном из манежей с рекламными баннерами "Спартака". Участники должны были забить штрафные удары. Проигравший должен был сменить свою прическу.

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"У нас сегодня Россия объединяется с Украиной", – так начинается выпуск, который был опубликован 4 января 2020 года. За один день его просмотрели более, чем 800 тысяч раз.

Видео, где Мудрик пробивает штрафные удары для блогеров в Москве