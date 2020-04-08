Игрока НХЛ ввели в кому после кровоизлияния в мозг
Хоккеиста клуба "Эдмонтон Ойлерз" Колби Кейва ввели в состояние искусственной комы. На такой шаг медики пошли после кровоизлияния в мозг у игрока.
Колби Кейв был введен в медикаментозную кому и переведен в отделение интенсивной терапии в больнице Саннибрук, сообщили в клубе.
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После этого хоккеисту сделали экстренную операцию, удалив коллоидную кисту из его головы. Она оказывала давление на его мозг.
Колби Кейву 25 лет. В НХЛ он попал не через драфт, а пройдя через команды АХЛ. Сначала он выступал в клубах системы "Бостона" (3,5 года), а затем – "Эдмонтона" (последние полтора года).
В основе "Бостона" Кейв сыграл 23 матча, а "Эдмонтона" – 44. В этом сезоне Кейв провел 11 матчей в НХЛ.
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