Игрока НХЛ ввели в кому после кровоизлияния в мозг

Хоккеиста клуба "Эдмонтон Ойлерз" Колби Кейва ввели в состояние искусственной комы. На такой шаг медики пошли после кровоизлияния в мозг у игрока.

Колби Кейв был введен в медикаментозную кому и переведен в отделение интенсивной терапии в больнице Саннибрук, сообщили в клубе.

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После этого хоккеисту сделали экстренную операцию, удалив коллоидную кисту из его головы. Она оказывала давление на его мозг.

UPDATE: #Oilers & @Condors forward Colby Cave is out of emergency surgery at Sunnybrook Hospital in Toronto. Doctors removed a colloid cyst that was causing pressure on his brain. He remains in a medically-induced coma. Emily & his family ask for continued thoughts & prayers. — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 7, 2020

Колби Кейву 25 лет. В НХЛ он попал не через драфт, а пройдя через команды АХЛ. Сначала он выступал в клубах системы "Бостона" (3,5 года), а затем – "Эдмонтона" (последние полтора года).

В основе "Бостона" Кейв сыграл 23 матча, а "Эдмонтона" – 44. В этом сезоне Кейв провел 11 матчей в НХЛ.

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