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Игрока НХЛ ввели в кому после кровоизлияния в мозг

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Колбе Кейв в реанимации / Yahoo! Sports

Хоккеиста клуба "Эдмонтон Ойлерз" Колби Кейва ввели в состояние искусственной комы. На такой шаг медики пошли после кровоизлияния в мозг у игрока.

Колби Кейв был введен в медикаментозную кому и переведен в отделение интенсивной терапии в больнице Саннибрук, сообщили в клубе.

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После этого хоккеисту сделали экстренную операцию, удалив коллоидную кисту из его головы. Она оказывала давление на его мозг.

Колби Кейву 25 лет. В НХЛ он попал не через драфт, а пройдя через команды АХЛ. Сначала он выступал в клубах системы "Бостона" (3,5 года), а затем – "Эдмонтона" (последние полтора года).

В основе "Бостона" Кейв сыграл 23 матча, а "Эдмонтона" – 44. В этом сезоне Кейв провел 11 матчей в НХЛ.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей
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