Игрока "Реала" Гарета Бейла могут дисквалифицировать на 12 матчей за неприличный жест: фото

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Гарета Бейла могут дисквалифицировать
Гарета Бейла могут дисквалифицировать

Полузащитника мадридского "Реала" Гарета Бейла могут дисквалифицировать на 12 матчей. Причиной стало его празднование гола в матче против "Атлетико".

На 74-й минуте матча Бэйл забил гол в мадридском дерби и установил окончательный счет матча 3:1 в пользу "Реала".

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И во время празднования забитого гола игрок сложил руки в неприличном жесте в сторону фанатов "Атлетико" (матч проходил на их стадионе "Ванда Метрополитано"). Теперь же за этот жест ему грозит дисквалификация до 12 матчей.

Непристойный жерт Бейла в матче с "Атлетико"

Если Дисциплинарный комитет Королевского футбола Испании признает этот жест провокацией, игроку грозит дисквалификация от 4 до 12 матчей.

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Но Бэйл может отделаться и в меньшей дисквалификацией – от одного до трех матчей. Это будет при условии, если комитат признает, что неприличный жест не был адресован болельщикам.

Стоит отметить, что арбитр матча Мартинес Мунуэра не заметил этот жест валлийца. Потому не наказал его.

blog_ava
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Теги: Футбол Спорт Реал
Источник: 24 Канал
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