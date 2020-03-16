Руслана Малиновского отправили на карантин – он контактировал с больными Covid19

Игрока сборной Украины и итальянского "Аталанты" Руслана Малиновского отправили на карантин. Футболист, как и вся команда, контактировал с больными коронавирусом.

"Аталанта" Малиновского в Испании сыграла матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Валенсии". Сам матч закончился победой итальянского клуба, а Малиновский вышел на поле во втором тайме.

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Впоследствии стало известно, что в трех футболистов "Валенсии" обнаружили коронавирус – Гарая, Гайя и мангал. Всего в клубе пятеро инфицированных.

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Но если Гарай и Мангяля пропускали игру против "Аталанты", то Гайя сыграл в этом матче все 90 минут.

Поэтому руководство "Аталанты" приняло решение отправить всех членов команды на самоизоляцию на две недели. Команда сначала находилась в самоизоляции после возвращения из Валенсии. Но когда стало известно о заболевании игроков испанского клуба, было решено продлить режим строгого карантина.



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Среди изолированных игроков и Руслан Малиновский, который точно не сыграет за сборную Украины в товарищеских матчах против Франции и Польши 27 и 31 марта. При условии, что эти матчи вообще состоятся.

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