Игроки "Баварии" и "Боруссии" согласились на снижение зарплаты, чтобы не увольнять работников

Футболисты "Баварии" и "Боруссии" Дортмунд согласились на снижение зарплаты на 20%. Игроки пошли навстречу своим клубам, поскольку чемпионат Германии остановлен из-за пандемии коронавируса.

Как информирует Bild, футболисты дортмундской команды откликнулись на просьбу руководства клуба и согласились на снижение зарплаты на 20% на время приостановления Бундеслиги.

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Такой шаг поможет сохранить работу около 850 штатным и внештатным сотрудникам "шмелей".

Игроки "Баварии" также согласились на снижение зарплаты на 20%, информирует Sky Sports. Как отмечается, это также позволит клубу не увольнять других сотрудников.

Отметим, что некоторые игроки "Баварии" уже пожертвовали деньги на борьбу с коронавирусом.

Среди них Роберт Левандовски, который с женой передал 1 миллион евро, а также Джошуа Киммих и Леон Горецка, которые выделили по 500 тысяч евро каждый.

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Первыми в Германии на снижение зарплаты пошли футболисты менхенгладбахской "Боруссии". Также на такие меры решились руководство клуба и тренерский штаб.

Это позволит клубу сэкономить 1 миллион евро в месяц.

"Я очень горжусь ребятами. Мы все поддерживаем "Боруссию", и в хорошие, и в плохие времена. Игроки хотят что-то вернуть "Боруссии", – сказал спортивный директор команды Макс Эберль.

Матчи чемпионата Германии приостановлены до 2-го апреля. Ожидается, что карантин в немецком футболе продлят до конца апреля.

Что известно о коронавирусе в Германии?По состоянию на 24 марта Covid-19 подтвержден у 27 436 человек. Количество погибших за последние сутки возросло с 86 до 114 человек. При этом у Германии не "лучший" показатель в Европе по смертности от коронавируса.

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