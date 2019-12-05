Игроки "Детройта" не смогли произнести фамилию украинца Михайлюка: смешное видео

Украинский защитник Святослав Михайлюк в новом сезоне шаг за шагом становится своим в "Детройте". Баскетболист получает значительно больше игрового времени в НБА и благодарит главного тренера хорошей игрой.

Журналисты FOX Sports Detroit проверили, насколько хорошо игроки "Детройта" знают Святослава. В частности, Блейка Гриффина, Андре Драммонда, Деррика Роуза, Маркиффа Морриса, Люка Кеннарда и других попросили произнести фамилию Святослава по буквам.

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Гриффин даже поправил журналиста и правильно поставил ударение, но с задачей все равно справиться не сумел, как и другие игроки "Детройта".

Видео FOX

You don't have to spell @DetroitPistons Svi Mykhailiuk's name...but you must recognize his game. His teammates, however, gave it their best shot to accomplish the former. pic.twitter.com/BWIkTZ6Sh3 — FOX Sports Detroit (@FOXSportsDet) 5 декабря 2019 г.

Отметим, что этой ночью Михайлюк впервые вышел в стартовом составе "Детройта" в матче НБА.

Защитник провел на площадке в матче с "Милуоки" почти 28 минут, за которые набрал 6 очков.

4 декабря Михайлюк провел самый успешный матч в НБА. Украинец набрал 15 очков и помог "Детройту" обыграть "Кливленд" (127:94).

На этот момент Святослав Михайлюк идет в топ-10 игроков НБА по проценту точности трехочковых бросков. Михайлюк на десятом месте с процентом попадания 44.8.