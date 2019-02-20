Игроки "Динамо" и "Зари" на матч выйдут в специальных футболках

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"Динамо" и "Заря" выйдут на матч в специальных футболках
"Динамо" и "Заря" выйдут на матч в специальных футболках

Во время матча УПЛ между киевским "Динамо" и луганской "Зарей", футболисты обеих команды выйдут на игру в специальных футболках. На них будет надпись #язачеснугру.

Таким образом команды присоединятся к социальному проекту "Фаворит спорт" против "договорняков" в футболе и спорте.

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Футболки #язачеснугру

Инициативу уже поддержали звезды шоу-бизнеса и известные спортсмены: Потап, Жан Беленюк, Олег Верняев, Александра Лобода и многие другие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, в жизни, как и в футболе, важны приниципы fair play! Поэтому компания Фаворит Спорт выступает за честную игру. Если вы тоже разделяете принципы: равенства, уважения, честного соперничества и вам нравится крутой дизайнерский мерч, тогда присоединяйтесь к @favoritsport_official в соцсетях и выигрывайте такую футболку. Будем в одной команде! Я за чесную игру!

Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

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Матч "Динамо" – "Заря" состоится в понедельник, 25 февраля. Начало встречи на НСК "Олимпийский" в Киеве в 18:30.

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Теги: Спорт Футбол Динамо ФК Заря
Источник: 24 Канал
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