Игроки "Динамо" и "Зари" на матч выйдут в специальных футболках
Во время матча УПЛ между киевским "Динамо" и луганской "Зарей", футболисты обеих команды выйдут на игру в специальных футболках. На них будет надпись #язачеснугру.
Таким образом команды присоединятся к социальному проекту "Фаворит спорт" против "договорняков" в футболе и спорте.
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Футболки #язачеснугру
Инициативу уже поддержали звезды шоу-бизнеса и известные спортсмены: Потап, Жан Беленюк, Олег Верняев, Александра Лобода и многие другие.
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Матч "Динамо" – "Заря" состоится в понедельник, 25 февраля. Начало встречи на НСК "Олимпийский" в Киеве в 18:30.
Источник: 24 Канал
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