Игроки "Динамо" получают жалкие официальные зарплаты – названы суммы

Игроки киевского "Динамо" продолжают получать официально довольно маленькую зарплату. А самая большая сумма – чуть больше 20 тысяч гривен в месяц.

Информацию из зарплатной ведомости "Динамо" за декабрь 2019 года опубликовало издание "Экономическая правда". В документе указано, что среди игроков команды наибольшую зарплату официально получает Сергей Сидорчук – 20647,13 гривны в месяц. Один из лидеров команды – Виктор Цыганков – 18455,58 гривны. Легионер Беньямин Вербич – 15297,19 гривны.

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Такая же зарплата и у главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко – 15567,47 гривны.

При этом по информации источников ЭП, размер "черной" зарплаты у ведущих украинских футболистов "Динамо" составляет 50-60 тысяч долларов в месяц. Однако точные суммы и игроки не называются.

"Экономическая правда" пишет, что для выплаты "черной зарплаты" используются оффшорные компании – Newport Managment и "Динамо Киев Кипр ЛТД". Об этом свидетельствуют и документы, опубликованные изданием. Среди них договор о прекращении контракта с сербским футболистом Александром Пантичем. В этом документе указана сумма, которую игрок должен был получить за июль-август 2019 года – это 145455 евро. То есть, за месяц в "Динамо" Пантич получил зарплату примерно в 72 тысячи евро, что по курсу НБУ на тот момент составляло свыше 2 миллионов гривен. Хотя официально он получал всего 18140 гривен в месяц. А в целом выплата Пантичу за досрочное расторжение соглашения составила 800 тысяч евро.

В этом же соглашении по выплате средств Пантичу упоминаются и две оффшорные компании, которые связаны с "Динамо". В пункте 3 соглашения указывается: "обе стороны принимают во внимание, что все платежи по данному соглашению могут быть осуществлены дочерней компанией Клуба "Динамо Киев (Кипр) ЛТД". В части 6 данного соглашения указывается и Newport Menegtment, через которую, возможно, осуществлялись все финансовые выплаты по зарплате, трансферу и арендному соглашению Пантича в испанский футбольный клуб "Кадис" в начале 2019 года.

"Стороны обязуются прекратить любые производства и иски против второй стороны (а также компаний Newport и Dynamo Kiev(Cyprus) LTD) и не начинать любые новые споры относительно трудовых (и любых других) отношений между сторонами", – говорится в соглашении.



Фото договора между "Динамо" и Пантичем о расторжении контракта (фото: ЭП)

Что еще известно о Newport Managment

Компания Newport Managment уже не впервые упоминается в связи с "Динамо" и братьями Суркисами, которые являются владельцами клуба. Немецкое издание Der Spigel писало, что УЕФА перечисляла в течение 15 лет около 380 миллионов евро, предназначенных Федерации футбола Украины (сейчас это Украинская ассоциация футбола), оффшорной компании. Все это происходило, пока Григорий Суркис был президентом ФФУ. При этом бенефициаром Newport Managment является Виктор Медведчук. Почетный президент "Динамо" Григорий Суркис является его соратником – они оба прошли в Верховную Раду от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Эта компания есть и в судебных решениях, связанных с игроками "Динамо". В одном из решений суда указывается о том, что один из "динамовцев" и сборной Украины за период с сентября 2003-го по ноябрь 2012-го получил следующие доходы: от "Динамо" (Киев) – 183313 гривен, от Федерации футбола Украины за участие в Евро-2012 в составе национальной сборной – 465300 гривен, от оффшорной компании Newport Management LTD – 1,373 миллиона долларов США или почти 11 миллионов гривен.

При этом в октябре 2019 года Генпрокуратура открыла уголовное производство против должностных лиц "Динамо" за использование оффшорных компаний для уклонения от уплаты налогов. Тогда название компании не фигурировало в выписке из Единого реестра досудебного расследования.