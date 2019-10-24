Игроки "Динамо" провели ночь в аэропорту из-за сломанного самолета и могут не успеть на матч ЛЕ

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Руслан Нещерет
Руслан Нещерет / ФК "Динамо"

Игроки юношеской команды "Динамо" не смогли вовремя вернуться в Киев после матча в Скопье. Все из-за сломанного самолета.

Напомним, в среду, 23 октября, "Динамо" U-19 провела матч в Скопье против сверстников из "Шкендии" в рамках матча Юношеской лиги УЕФА. После этого команда должна была возвращаться в Киев. Однако лететь им надо было через Белград. И вылететь из Скопье "динамовцам" не удалось.

Как пишет "Динамомания", в результате поломки самолета компании Air Serbia игроки провели всю ночь в аэропорту Скопье и только в 9:20 вылетели на Белград. К моменту прибытия киевлян в аэропорт "Никола Тесла" стыковочный рейс на Киев уже улетел. Поэтому руководству пришлось в экстренном порядке решать вопрос дальнейшего перелета.

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Проблема еще заключается в том, что с командой U-19 находится и вратарь Руслан Нещерет. Он должен был попасть в заявку главной команды "Динамо" на матч Лиги Европы против "Копенгагена" в Киеве. Матч начнется в 22:00 и пока неизвестно, успеет ли голкипер до тех пор вернуться в столицу Украины.

В 13:00 Руслан с группой других игроков вылетел в Мюнхен, и оттуда уже должен добираться в Киев. Если Нещерет не сможет прибыть вовремя, его в заявке команды заменит Владислав Кучерук, чемпион мира среди 20-летних.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Лига Европы Спорт Футбол авиация Динамо
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