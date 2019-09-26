Игроки "Динамо" пытались "выбить" у журналиста источник инсайда о штрафе Хачериди

Журналист каналов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас рассказал, что игроки киевского "Динамо" пытались у него "выбить" источник инсайда о штрафе Евгения Хачериди.

Бывшие футболисты "Динамо" Максим Коваль, Андрей Ярмоленко, Николай Морозюк, Никита Корзун и действующий игрок киевлян Сергей Сидорчук разговаривали с Бурбасом.

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"У меня был случай, когда из меня пытались силой "выбить" источник. Это оказалась спонтанная история. Несколько лет назад я с друзьями собрался отдохнуть и в караоке-клубе пересекся с игроками "Динамо", которые там праздновали победу в важном матче УПЛ. Мы старались не замечать друг друга, пока не пересеклись в туалете с Андреем Ярмоленко. Разговор не очень завязалась, но потом другие динамовцы нагрянули в уборную.

Сейчас можно не скрывать Максима Коваля, тогда он меня по-дружески начал прессовать: "Скажи мне, пожалуйста, откуда у тебя информация, что Хачериди оштрафовали на 50 тысяч долларов? Откуда ты мог такое узнать? Даже внутри команды максимум пять-шесть человек это знает, даже не все футболисты". А тогда Сергей Ребров оштрафовал защитника, потому что считал, что тот недостаточно выкладывается на тренировках.

Я говорю: "Ты же понимаешь, источники информации я не разглашаю. На то они и есть инсайды". Он просил: "Ну скажи, пожалуйста, по секрету". А я отвечаю: "Ты уверен, что по секрету?". Передо мной стоят Коваль, Ярмоленко, Сидорчук, Морозюк, Корзун. Словом, пол-Динамо. Есть такое правило инсайдов – не выдавать источники", – цитирует Бурбаса сайт каналов "Футбол 1/2".

Сейчас Евгений Хачериди уже не выступает в "Динамо". Последним клубом Хачериди был греческий ПАОК. Евгений не выступает ни за один клуб и является свободным агентом.