Игроки "Динамо" жестко "наехали" на легионера за конфликт с Михайличенко

Футболист "Динамо" Никита Бурда рассказал подробности конфликта между игроком Жерсоном Родригесом и главным тренером Алексеем Михайличенко. 30 октября в 1/8 финала Кубка Украины против "Шахтера" Родригес на скамейке запасных агрессивно апеллировал к наставнику киевлян.

Бурда в интервью журналу "Футбол" рассказал, что не знает, из-за чего Родригес пришел в ярость. По его словам, футболисты киевского клуба "наехали" на Жерсона за неуважение к тренеру.

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Он на что-то разозлился, но, конечно, ни в коем случае не имел права так поступать. Должна быть субординация, уважение. Ребята ему потом конкретно вставляли. Он успокоился и больше так себя не вел,

– цитирует Бурду Dynamo.kiev.ua.

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Вспоминая инцидент в матче с "Шахтером", Родригес признал свою вину. Футболист публично принес извинения тренерскому штабу, команде и болельщикам.

По его словам, он поговорил с наставником "Динамо" Михайличенко и предложил начать все с чистого листа.

Но после инцидента в Кубке Украины Родригес сыграл за "Динамо" только в одной игре против "Шахтера" 10-го ноября.

По завершению первой половины сезона "Динамо" отдало люксембургского футболиста в аренду в турецкий клуб "Анкарагюджю".

В первой же игре за новый клуб Жерсон отличился забитым мячом.

Когда Родригес перешел в "Динамо"? Киевляне приобрели Родригеса летом 2019 года за 2 миллиона евро. Его контракт с "Динамо" действует до лета 2024 года. За "бело-синих" Жерсон сыграл 12 матчей и забил 2 гола.