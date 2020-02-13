Игроки "Днепр-1" подхватили вирус перед матчем с китайской командой

Игроки СК "Днепр-1" сыграли спарринг против китайской команды "Чанчунь Ятай". И не все футболисты приняли участие в матче. Все из-за вируса.

Информацию о вирусе в команде подтвердил главный наставник "Днипро-1" Алексей Михайличенко в комментарии клубной пресс-службе.

"Единственное, к сожалению, подхватили в команде желудочный вирус, поэтому игру пришлось играть экспериментальным составом", – рассказал Алексей Михайличенко.

Тренер с определенной иронией отнесся к тому, что его игроки подхватили вирус перед матчем с командой из Китая, где вспышка коронавируса.

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Сам матч закончился победой китайской команды со счетом 2:1.

Что известно о вспышке коронавируса из Китая

По состоянию на 13 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1 355 человек. Первый смертельный случай от коронавирус произошел 11 января.

Общее количество инфицированных – 60 062 человек по всему миру. Впрочем есть и хорошие новости – выздоровел 5 542 человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем и озвучила официальное название китайского коронавируса – Covid-2019.

Коронавирус 2019-nCoV подтвердили у двух украинцев. Они являются членами экипажа судна "Diamond Princess", который отправили на карантин у берегов Японии. Всего на борту находятся 3700 человек из 56 стран мира, среди которых 25 украинцев. 9 февраля установили 70 случаев заражения на судне, позже сообщили еще о более 100 человек, которых госпитализировали из-за болезни коронавирусом, в том числе двух украинцев. Следовательно, количество инфицированных на борту судна – 218 человек.



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