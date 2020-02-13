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Игроки "Днепр-1" подхватили вирус перед матчем с китайской командой

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Игроки СК "Днепр-1" / facebook.com/sportclubdnipro1

Игроки СК "Днепр-1" сыграли спарринг против китайской команды "Чанчунь Ятай". И не все футболисты приняли участие в матче. Все из-за вируса.

Информацию о вирусе в команде подтвердил главный наставник "Днипро-1" Алексей Михайличенко в комментарии клубной пресс-службе.

"Единственное, к сожалению, подхватили в команде желудочный вирус, поэтому игру пришлось играть экспериментальным составом", – рассказал Алексей Михайличенко.

Тренер с определенной иронией отнесся к тому, что его игроки подхватили вирус перед матчем с командой из Китая, где вспышка коронавируса.

К слову: "Манчестер Юнайтед" поместил на карантин известного футболиста из-за угрозы коронавируса

Сам матч закончился победой китайской команды со счетом 2:1.

Что известно о вспышке коронавируса из Китая

По состоянию на 13 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1 355 человек. Первый смертельный случай от коронавирус произошел 11 января.

Общее количество инфицированных – 60 062 человек по всему миру. Впрочем есть и хорошие новости – выздоровел 5 542 человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем и озвучила официальное название китайского коронавируса – Covid-2019.

Коронавирус 2019-nCoV подтвердили у двух украинцев. Они являются членами экипажа судна "Diamond Princess", который отправили на карантин у берегов Японии. Всего на борту находятся 3700 человек из 56 стран мира, среди которых 25 украинцев. 9 февраля установили 70 случаев заражения на судне, позже сообщили еще о более 100 человек, которых госпитализировали из-за болезни коронавирусом, в том числе двух украинцев. Следовательно, количество инфицированных на борту судна – 218 человек.


Мифы и правда про коронавирус (Инфографика 24 Канала)

Как вспышка коронавируса повлияла на спорт

  • Матчи олимпийского отбора по баскетболу среди женских сборных перенесли из Фошаня в сербский Белград.
  • Оргкомитет Олимпиады-2022, которая состоится в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований, которая должна была состояться на стадионе "Птичье гнездо".
  • Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отменить этап Кубка мира по горнолыжному спорту в китайском Яньцине из-за вспышки коронавируса.
  • А зимний чемпионат мира по легкой атлетике, который должен пройти в китайском Нанкине с 13 до 15 марта, перенесли на 2021 год.
  • Формула-1 решила отложить Гран-при Китая, который был запланирован на 17-19 апреля, из-за вспышки коронавируса. Новая дата этапа пока неизвестна. Зато полностью отменили этап Формулы E в китайском городе Санья. Гонка была запланирована на 21 марта 2020 года.
  • Чемпионат Китая по футболу должен был начаться 22 февраля. И его тоже отложили на неопределенный срок. Также как минимум два матча азиатской Лиги чемпионов перенесли.
  • Старт чемпионата Китая по баскетболу тоже решили отложить на неопределенный срок.
  • Зато организаторы Олимпиады-2020 в Токио заявили, что вспышка коронавируса пока никак не повлияла на проведение турнира.
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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт ФК Днипро-1 Футбол
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