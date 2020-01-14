Игроки "Карпат" могут бойкотировать тренировочный сбор из-за задолженности по зарплате

Главный тренер львовских "Карпат" Роман Санжар заявил о новой проблеме клуба после решения ситуации с трансферным баном: задолженности по зарплате перед игроками.

Источники Спорт24 подтверждают информацию, что футболисты выдвинули манифест руководству по задолженности в клубе и планируют бойкотировать тренировки.

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Санжар признался, что сейчас его больше волнует не то, с кем "Карпатам" придется выяснять отношения на сборе в Турции, а кто будет защищать цвета клуба.

Беспокоит другое: у ФК "Карпаты" довольно значительная задолженность перед игроками. И это очень усложняет селекционную работу. Футболист, который себя уважает, не согласится сесть за стол переговоров, зная, что у его новой команды финансовые проблемы. Поэтому очень важно, как в ближайшее время сработает клубное руководство. Во многом именно от этого будет зависеть будущее "Карпат",

– цитирует Санжара "Команда №1".

По информации FootBoom, задолженность составляет 3 месяца. Сейчас идут переговоры между руководством клуба и футболистами по погашению долгов.

Руководство предлагает заплатить за один месяц, игроки просят хотя бы за два месяца. Также источник сообщает, что не все легионеры вернулись в расположение "Карпат" и пока неизвестно, вернутся ли вообще.

Если клуб не начнет выплачивать зарплату, то игроки планируют отказаться тренироваться и лететь с командой в Турцию, где "зелено-белые" должны будут готовиться ко второй части украинской Премьер-лиги.

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К слову, сборы в Турции также оказались под угрозой, поскольку "Карпаты" пока что не оплатили организацию сборов, проживание и перелет.

На зимний перерыв "Карпаты" ушли в качестве худшей команды УПЛ. После 18 туров львовяне с 11 очками в активе занимают последнюю строчку в турнирной таблице первенства.