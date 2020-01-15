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Игроки "Карпат" требуют встречи с руководством клуба из-за долгов

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Футболисты "Карпат" встретятся с руководством / ФК "Карпаты"

В среду, 15 января, футболисты "Карпат" намерены провести встречу с руководством клуба по поводу финансовых проблем.

Об этом сообщает Футбол News. Телеканал подтверждает информацию о том, что перед футболистами есть долги по зарплате, которые оцениваются в 3 месяца.

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Ранее тренер команды Роман Санжар подтвердил наличие долгов, но не указывал сроки. Кроме того, сообщалось, что легионеры пока не прибыли в расположение клуба после отпуска.

На официальном сайте "Карпат" пока нет фотографий футболистов, которые приступили к тренировкам, а комментарий дал только молодой защитник Олег Веремеенко.

На зимний перерыв "Карпаты" пошли в качестве худшей команды УПЛ. После 18 туров львовяне с 11 очками в активе занимают последнюю строчку в турнирной таблице первенства.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол ФК Карпаты
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