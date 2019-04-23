Игроки "Карпат" вышли в футболках "Сочувствуем, мистер" в память о матери их тренера: фото

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"Карпаты" одели одинаковые футболки, чтобы выразить соболезнования тренеру по поводу смерти матери
"Карпаты" одели одинаковые футболки, чтобы выразить соболезнования тренеру по поводу смерти матери / Фото из открытых источников

Футболисты львовской команды "Карпаты" вышли на поле стадиона "Украина" перед игрой в специальных футболках, на которых было выражено сожаление по поводу смерти матери их тренера Фабри Гонсалеса.

Это игроки сделали 23 апреля в 25-м туре чемпионата Украины между "Карпатами" и "Черноморцем".

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На белых футболках "Карпат" было написано "Сочувствуем, мистер" в память о смерти матери. Это адресовалось главному тренеру львовской команды Фабри Гонсалесу, который соответственно не присутствовал на игре из-за трагедии в семье.


"Карпаты" одели одинаковые футболки, чтобы выразить соболезнования тренеру по поводу смерти матери

Отметим, игра закончилась ничьей со счетом 0:0. "Карпаты" остаются на третьем месте во второй шестерке, а "Черноморец" же и в дальнейшем делит последнее место.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Карпаты
Источник: 24 канал
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