Игроки "Карпат" вышли в футболках "Сочувствуем, мистер" в память о матери их тренера: фото

Футболисты львовской команды "Карпаты" вышли на поле стадиона "Украина" перед игрой в специальных футболках, на которых было выражено сожаление по поводу смерти матери их тренера Фабри Гонсалеса.

Это игроки сделали 23 апреля в 25-м туре чемпионата Украины между "Карпатами" и "Черноморцем".

Читайте также: "Карпаты" не сумели победить дома "Черноморец"

На белых футболках "Карпат" было написано "Сочувствуем, мистер" в память о смерти матери. Это адресовалось главному тренеру львовской команды Фабри Гонсалесу, который соответственно не присутствовал на игре из-за трагедии в семье.



"Карпаты" одели одинаковые футболки, чтобы выразить соболезнования тренеру по поводу смерти матери

Отметим, игра закончилась ничьей со счетом 0:0. "Карпаты" остаются на третьем месте во второй шестерке, а "Черноморец" же и в дальнейшем делит последнее место.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram