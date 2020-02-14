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Игроки клуба УПЛ получили впечатляющую премию за победу над "Динамо"

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ФК "Десна" / Пресс-служба ФК "Десна"

Журналист "Футбольного формата" Олег Ящук рассказал о финансовой составляющей в клубе УПЛ "Десна".

Футболисты черниговского клуба за победу в УПЛ получают по 50 тысяч гривен, больше премия только у игроков "Шахтера" и "Александрии".

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За победу над "Динамо" в первом круге чемпионата Украины (2:1) черниговцы и вовсе получили по 100 тысяч гривен.

При этом средняя зарплата футболистов "Десны" составляет 100-150 тысяч гривен. Также отмечается, что среди клубов УПЛ чартерами на сборы летают только "Шахтер", "Динамо" и "Десна".

К слову, "Десна" занимает третье место в УПЛ, имея в активе 33 очка. Следующий матч черниговцы проведут против действующего чемпиона – "Шахтера", поединок запланирован на 23 февраля. Начало – в 14:00.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Динамо ФК Десна Спорт Футбол
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