Игроки "Нанта" не смогут использовать игровой номер Сала

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Эмилиано Сала
Эмилиано Сала / twitter.com

Французский футбольный клуб "Нант" решил почтить память аргентинского нападающего Эмилиано Сала, тело которого было найдено вчера в Ла-Манше.

В клубе приняли решение вывести из обращения 9-й номер, под которым Сала выступал за "канареек".

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Поэтому ни один действующий или будущий игрок клуба не сможет играть в "Нанте" под 9-м номером.

Отметим, что ранее французский "Нант" требовал у "Кардиффа" оплатить трансфер форварда Эмилиано Сала. Сумма сделки составила 17 млн евро. В "Кардиффе" заявили, что не отказывались оплатить трансфер.

 

 

Что случилось с Эмилиано Сала?
Вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где подписал рекордный контракт с местной командой. Известно, что перед исчезновением пилот самолета просил экстренную посадку.

23 января спасатели сделали первые находки – им удалось обнаружить обломки металла вблизи места возможной катастрофы, однако никаких следов людей не было.

24 января полиция официально прекратила операцию по поискам пропавшего самолета, на борту которого находился Эмилиано Сала.

В четверг, 7 февраля, спасатели смогли извлечь тело из обломков затонувшего в Ла-Манше самолета, которым летел аргентинский футболист Эмилиано Сала.

В пятницу, 8 февраля, полиция подтвердила, что тело, которое было обнаружено на борту затонувшего самолета и поднято на поверхность – это 28-летний аргентинский футболист.

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Смерть Эмилиано Сала: все новости трагедии
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Теги: Футбол Спорт Пропал Эмилиано Сала
Источник: 24 Канал
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