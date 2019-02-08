Игроки "Нанта" не смогут использовать игровой номер Сала

Французский футбольный клуб "Нант" решил почтить память аргентинского нападающего Эмилиано Сала, тело которого было найдено вчера в Ла-Манше.

В клубе приняли решение вывести из обращения 9-й номер, под которым Сала выступал за "канареек".

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Поэтому ни один действующий или будущий игрок клуба не сможет играть в "Нанте" под 9-м номером.

Отметим, что ранее французский "Нант" требовал у "Кардиффа" оплатить трансфер форварда Эмилиано Сала. Сумма сделки составила 17 млн евро. В "Кардиффе" заявили, что не отказывались оплатить трансфер.

Parce qu'Emiliano Sala fera à jamais partie des légendes qui ont écrit la grande histoire du FC Nantes, le numéro qu'il a porté est retiré.#RIPSala pic.twitter.com/XFIVCVBFx7 — FC Nantes (@FCNantes) 8 февраля 2019 г.

Что случилось с Эмилиано Сала?

Вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где подписал рекордный контракт с местной командой. Известно, что перед исчезновением пилот самолета просил экстренную посадку.



23 января спасатели сделали первые находки – им удалось обнаружить обломки металла вблизи места возможной катастрофы, однако никаких следов людей не было.



24 января полиция официально прекратила операцию по поискам пропавшего самолета, на борту которого находился Эмилиано Сала.



В четверг, 7 февраля, спасатели смогли извлечь тело из обломков затонувшего в Ла-Манше самолета, которым летел аргентинский футболист Эмилиано Сала.



В пятницу, 8 февраля, полиция подтвердила, что тело, которое было обнаружено на борту затонувшего самолета и поднято на поверхность – это 28-летний аргентинский футболист.

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