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Игроки НБА выражают соболезнования в связи со смертью Брайанта

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Коби Брайант / AFP

Игроки НБА выражают соболезнования в связи со смертью легенды "Лейкерс" Коби Брайанта. Баскетболист погиб в результате крушения вертолета.

Соболезнования выразили Двейн Вейд, Джамал Кроуфорд, Лука Дончіч, Трей Янг, Дэмьен Лилларда, Эван Тюрнер, украинец Святослав Михайлюк, Майк Конли и много других.

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Бразильский футболист ПСЖ Неймар отметился голом в чемпионате Франции. Бразилец не стал праздновать, а посвятил гол Брайанту.

Выразил соболезнования и чемпион мира по борьбе украинец Жан Беленюк.

По информации СМИ, на борту с Коби была его 13-летняя дочь Джианна.

Матчи НБА решили начать с минуты молчания в память о Коби Брайанте.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Погиб Коби Брайант NBA Спорт Баскетбол
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