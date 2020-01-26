Игроки НБА выражают соболезнования в связи со смертью Брайанта

Игроки НБА выражают соболезнования в связи со смертью легенды "Лейкерс" Коби Брайанта. Баскетболист погиб в результате крушения вертолета.

Соболезнования выразили Двейн Вейд, Джамал Кроуфорд, Лука Дончіч, Трей Янг, Дэмьен Лилларда, Эван Тюрнер, украинец Святослав Михайлюк, Майк Конли и много других.

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Nooooooooooo God please No! — DWade (@DwyaneWade) January 26, 2020

No fucking way... no way, no way........ No way......... No way......no way...... I love you Kobe... — Jamal Crawford (@JCrossover) January 26, 2020

this can’t be trueee!! — Luka Doncic (@luka7doncic) January 26, 2020

All the Lessons

All the Advice

Every word you ever told me...

Will stick with me forever



Thank You Kobe️ pic.twitter.com/WPCdHg3iyt — Trae Young (@TheTraeYoung) January 26, 2020

Wow. — Damian Lillard (@Dame_Lillard) January 26, 2020

This shit can’t be real — Evan Turner (@thekidet) January 26, 2020

Oh my god... plz no — JJJ (@jarenjacksonjr) January 26, 2020

This can’t be true ....... — Andre Drummond (@AndreDrummond) January 26, 2020

Devastated. — Manu Ginobili (@manuginobili) January 26, 2020

Oh my god... plz no — JJJ (@jarenjacksonjr) January 26, 2020

Man no! — Mike Conley (@MCONLEY10) January 26, 2020

Бразильский футболист ПСЖ Неймар отметился голом в чемпионате Франции. Бразилец не стал праздновать, а посвятил гол Брайанту.

Neymar rindió un homenaje a Kobe Bryant tras anotar en el partido contra Lille.



Después de marcar hizo un “24” con los dedos en referencia a Kobe.pic.twitter.com/G9wkChaGoP — David Fragoso (@hdavidfc) January 26, 2020

Выразил соболезнования и чемпион мира по борьбе украинец Жан Беленюк.

По информации СМИ, на борту с Коби была его 13-летняя дочь Джианна.

Матчи НБА решили начать с минуты молчания в память о Коби Брайанте.