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Игроки не реализовали девять пенальти подряд в игре за Суперкубок Японии – видео

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Игроки не забили девять послематчевых пенальти подряд / twitter.com/visselkobe

В матче за Суперкубок Японии победитель определился в серии послематчевых пенальти. Хотя сама футбольная лотерея несколько затянулась.

Основное время матча между "Виссел Кобе" и "Йокогама Маринос" закончилось в 3:3. При этом "Кобе" каждый раз выходили вперед, но их соперники вскоре сравнивали счет.

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Поэтому определение победителя пришлось проводить с помощью послематчевых пенальти. Первые четыре удара (по два на команду), игроки выполнили безупречно. Среди них и Андреас Иньеста, выступающий за "Кобе". Именно он первым и пробивал.

Но после этого девять следующих ударов были мимо. Свои команды спасали голкиперы, мяч попадал в створ ворот или игроки пробивали выше. Пока к отметке не подошел Хотару Ямагучи, который и принес победу "Кобе".

Смотрите видео лучших моментов матча Кобе – Маринос и серии пенальти

Стоит отметить, что победив в Суперкубке Японии, Иньеста получил свой 37-й трофей в карьере.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта
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