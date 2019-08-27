Игроки "Олимпика" получили премию от "Шахтера" за ничью с "Динамо": сумма

Футболисты "Олимпика" сыграли вничью с киевским "Динамо". За отобранные очки у конкурента донецкий "Шахтер" выплатил премию игрокам "Олимпика".

По данным ведущих программы "Та То Такое", "Шахтер" заплатил за эту ничью 200 тысяч долларов.

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Однако пока неизвестно, как будут распределяться эти средства. Проблема в том, что в прошлые сезоны премия делилась поровну – 50% забирал клуб, остальные получали игроки. Но в этом сезоне в "Олимпика" другая система начисления премий. Если команда находится в топ-6, то игроки получают бонусы за победы и ничьи. Если же команда вылетает из верхней шестерки, то футболисты ничего не получают за победы.