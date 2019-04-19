Игроки ПСЖ выйдут на следующий матч в футболках с изображением Нотр-Дама

Разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери не обошел стороной и футбольный мир. Особенно клуб из Парижа – ПСЖ. Поэтому на следующий матч в чемпионате Франции футболисты этой команды выйдут с изображением Нотр-Дама.

Матч ПСЖ против "Монако" состоится в воскресенье, 21 апреля. Начало встречи в 22:00. В этом матче ПСЖ может оформить досрочное чемпионство. До этого клуб трижды потерял эту возможность, сыграв вничью 2:2 со "Страсбургом", после чего дважды проиграл – 1:5 "Лиллю" и 2:3 "Нанта".

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До этого ПСЖ уже начал сбор средств среди своих поклонников со всего мира на восстановление Собора Парижской Богоматери.

Что известно о пожаре в Нотр-Даме

Пожар во всемирно известном Соборе Нотр-Дам вспыхнул 15 апреля вечером. Загорелся чердак здания. По мнению пожарных, это могло быть связано с ремонтом здания.

Очевидцы утверждают, что загорелись деревянные части лесов. На месте работало несколько бригад пожарных. Работа осложнялась тем, что огонь охватил часть Собора, расположенную на значительной высоте.

Благодаря профессиональной работе пожарных сохранился фасад и две башни. Большинство сокровищ, произведений искусства также оттуда было вынесено. Это то, что спасали в первую очередь.

Видео: что известно о пожаре в Нотр-Даме



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