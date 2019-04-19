Игроки ПСЖ выйдут на следующий матч в футболках с изображением Нотр-Дама
Разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери не обошел стороной и футбольный мир. Особенно клуб из Парижа – ПСЖ. Поэтому на следующий матч в чемпионате Франции футболисты этой команды выйдут с изображением Нотр-Дама.
Матч ПСЖ против "Монако" состоится в воскресенье, 21 апреля. Начало встречи в 22:00. В этом матче ПСЖ может оформить досрочное чемпионство. До этого клуб трижды потерял эту возможность, сыграв вничью 2:2 со "Страсбургом", после чего дважды проиграл – 1:5 "Лиллю" и 2:3 "Нанта".
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До этого ПСЖ уже начал сбор средств среди своих поклонников со всего мира на восстановление Собора Парижской Богоматери.
Что известно о пожаре в Нотр-Даме
- Пожар во всемирно известном Соборе Нотр-Дам вспыхнул 15 апреля вечером. Загорелся чердак здания. По мнению пожарных, это могло быть связано с ремонтом здания.
- Очевидцы утверждают, что загорелись деревянные части лесов. На месте работало несколько бригад пожарных. Работа осложнялась тем, что огонь охватил часть Собора, расположенную на значительной высоте.
- Благодаря профессиональной работе пожарных сохранился фасад и две башни. Большинство сокровищ, произведений искусства также оттуда было вынесено. Это то, что спасали в первую очередь.
Видео: что известно о пожаре в Нотр-Даме
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