Игроки ПСЖ выйдут на следующий матч в футболках с изображением Нотр-Дама

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Игроки ПСЖ выйдут на следующий матч в футболках с изображением Нотр-Дама

Разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери не обошел стороной и футбольный мир. Особенно клуб из Парижа – ПСЖ. Поэтому на следующий матч в чемпионате Франции футболисты этой команды выйдут с изображением Нотр-Дама.

Матч ПСЖ против "Монако" состоится в воскресенье, 21 апреля. Начало встречи в 22:00. В этом матче ПСЖ может оформить досрочное чемпионство. До этого клуб трижды потерял эту возможность, сыграв вничью 2:2 со "Страсбургом", после чего дважды проиграл – 1:5 "Лиллю" и 2:3 "Нанта".

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До этого ПСЖ уже начал сбор средств среди своих поклонников со всего мира на восстановление Собора Парижской Богоматери.

Что известно о пожаре в Нотр-Даме

 

  • Пожар во всемирно известном Соборе Нотр-Дам вспыхнул 15 апреля вечером. Загорелся чердак здания. По мнению пожарных, это могло быть связано с ремонтом здания.
  • Очевидцы утверждают, что загорелись деревянные части лесов. На месте работало несколько бригад пожарных. Работа осложнялась тем, что огонь охватил часть Собора, расположенную на значительной высоте.
  • Благодаря профессиональной работе пожарных сохранился фасад и две башни. Большинство сокровищ, произведений искусства также оттуда было вынесено. Это то, что спасали в первую очередь.

Видео: что известно о пожаре в Нотр-Даме

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Самые масштабные пожары культовых сооружений: инфографика

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Теги: Новости Спорта Спорт ПСЖ Пожар в Нотр-Даме Футбол
Источник: 24 Канал
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