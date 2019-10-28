Игроки Саутгемптона отдали зарплату на благотворительность после позорного поражения 0:9 Лестеру

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Игроки Саутгемптона отдали зарплату на благотворительность после позорного поражения 0:9 Лестеру

В пятницу, 25 октября, в чемпионате Англии произошло неординарное событие – "Лестер" одержал выездную победу над "Саутгемптоном". В ворота хозяев поля влетело сразу девять голов

Эта победа стала рекордной для чемпионатов Англии за 131 год его существования. И не осталась без следа для игроков "Саутгемптона".

К слову: Вратарь японской команды получил два гола с чужой половины поля за полторы минуты: видео

Видеообзор матча Саутгемптон – Лестер

После игры тренерский штаб "Саутгемптона" и игроки команды пожертвовали своей зарплатой с этого игрового дня в благотворительный фонд Saints Foundation. Он занимается 12 тысячами людей разного возраста, помогая им адаптироваться в этом мире с помощью спорта.

Что касается "Лестера", то команда переписала несколько рекордов чемпионата Англии. Это самая крупная выездная победа в истории высшей лиги Англии – аж с 1888 года. Ранее рекорд принадлежал "Манчестер Юнайтед", который обыграл "Ноттингем Форест" 1:8 в 1999 году.

Также "Лестер" повторил крупнейшую победу в АПЛ вообще: в 1995-м МЮ дома обыграл "Ипсвич" 9:0. Особенности этим событиям придает тот факт, что тогда в воротах "МанЮнайтед" стоял Петер Шмейхель, а в этом матче за "Лестер" – его сын Каспер.

"Лестер" забил в гостях 5 голов за тайм. Ранее такое удавалось лишь "Мансити", который в 2010-м столько забил на выезде "Бернли".

Также в этом матче было оформлено два хет-трика. По три гола забили Варди и Перес. Вообще двое людей из одной команды забивали по три гола за игру в АПЛ всего один раз: в мае 2003-го, когда "Арсенал" разгромил тот же "Саутгемптон" 6:1. Тогда хет-трики оформили Пеннант и Пирес.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт благотворительность Футбол
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