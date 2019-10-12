Игроки сборной Украины не получают премии за победы в отборе на Евро-2020

Когда-то игроки сборной Украины получали премии за каждую победу команды. Однако главный тренер сборной Андрей Шевченко изменил это правило.

По словам журналиста Романа Бебеха, бонусы игроки теперь получат за выполнение главной задачи – выхода на Евро-2020. Именно такую цель перед футболистами поставил Андрей Шевченко.

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Однако о самой сумме бонусов не сообщается.

Отметим, что благодаря победе сборной Украины над Литвой, украинцы приблизились к выходу на Евро-2020. Теперь нашей сборной достаточно сыграть вничью с Португалией, чтобы гарантировать попадание на Чемпионат Европы. Матч состоится в Киеве в понедельник, 14 октября.