Игроки "Шахтера" необычным способом забили пенальти "Аталанте" в матче Лиги чемпионов: видео

Игроки юношеской команды "Шахтера" в матче против сверстников из "Аталанты" в Лиге чемпионов заработали право на пенальти. Пробить его они решили необычным способом.

К слову: Аталанта – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

На 25-й минуте игроки "Аталанты" сфолили против Сикана. Арбитр назначил пенальти. Пробивать пошел Мудрык. Но удар по воротам он не сделал. А только легко ударил по мячу. В то время вратарь бросился в правый от себя угол ворот, а Судаков первым оказался на добивании и отправил мяч в ворота.

Видео пенальти в ворота "Аталанты"

Стоит отметить, что игроки "Шахтера" уже не первый разыгрывают пенальти подобным образом. В предыдущий раз тоже отличился Судаков. Правда это было в матче команд U-21 в чемпионате Украины в игре против "Мариуполя".